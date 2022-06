Canovi: “Commissioni alte? Si può dire no, come il Milan con Donnarumma” (Di martedì 7 giugno 2022) Lo storico procuratore Dario Canovi ha parlato delle alte Commissioni da concedere agli agenti. Poi cita il Milan come modello Leggi su pianetamilan (Di martedì 7 giugno 2022) Lo storico procuratore Darioha parlato delleda concedere agli agenti. Poi cita ilmodello

Advertising

infoitsport : TMW - Canovi: 'Le commissioni troppo elevate? Si può anche dire no, il Milan insegna' - TuttoSalerno : Canovi: 'Le commissioni troppo elevate? Si può anche dire no. Sabatini? Mi pare strano che dica bugie' - gilnar76 : Canovi: «Commissioni elevate agenti? Il #Milan sia da esempio» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : TMW - Canovi: 'Le commissioni troppo elevate? Si può anche dire no, il Milan insegna': I club e le elevate commissi… - calciomercatopp : ESCLUSIVA TMW - Canovi: 'Le commissioni troppo elevate? Si può anche dire no, il Milan insegna' -