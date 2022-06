Camorra | blitz della Dia contro il clan Mallardo | 25 arresti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono ritenute appartenenti al, organizzazione componentecosiddetta Alleanza di Secondigliano (insieme con ilLicciardi e ilContini), le 25 persone arrestate dalla Dia di Napoli alle quali la Procura di Napoli contesta, tra l’altro, i reati di associazione per delinquere di tipo camorristico. Nei confronti degli indagati (per 17 persone il gip di Napoli ha disposto il carcere, per le restanti 8 glidomiciliari) gli inquirenti contestano, vario titolo, anche il reato di estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco, false attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria, favoreggiamento personale, fittizia intestazione di beni, impiego di denaro di illecita provenienza, autoriciclaggio, truffa aggravata ...