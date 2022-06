Advertising

Jammasrl : #AttualitàSX #Cronache #Scommesse #antimafia #arresti Camorra, blitz della DIA a Napoli: 25 arresti. Sequestrata an… - ANSA_Legalita : Camorra: blitz della DIA contro il clan Mallardo, 25 arresti. 17 persone in carcere e 8 ai domiciliari, c'è anche i… - eccapecca : #Camorra: blitz della DIA contro il clan Mallardo, 25 arresti. #MAFIA - cronista73 : Camorra, blitz contro il clan Mallardo: 25 arresti, c’è anche il boss - infoitinterno : Camorra, blitz a Napoli contro il clan Mallardo: 25 misure cautelari -

Sky Tg24

in queste ore anticontro il clan Mallardo, individuato anche - secondole indagini - il nuovo reggente del clan: il centro operativo della Direzione investigativa antimafia Napoli ha ...Duro colpo inferto dalle forze dell'ordine al clan Mallardo , sodalizio dellaoperante nel territorio di Giugliano in Campania (Napoli). Gli uomini della Dia hanno infatti effettuato unche ha portato all'arresto di 25 persone, fra cui anche il boss. La banda ... Napoli, camorra: blitz contro il clan Mallardo, 25 arresti Il blitz della Dia di Napoli nel territorio di Giugliano in Campania: 25 arresti, fra cui anche il boss del clan Mallardo e il suo odontoiatra ...Camorra, blitz a Napoli contro il clan Mallardo: 25 misure cautelari La cosca, attiva a Giugliano in Campania, avrebbe stretto un patto con i clan Contini e Licciardi. Il Centro operativo Dia di NAPOL ...