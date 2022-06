Calenda smaschera Letta | “Così distruggerete il mercato delle automobili”

(Di martedì 7 giugno 2022) Nuovo scontro tra Carloed Enrico. In un messaggio su Twitter il leader del Partito Democratico ha lanciato la sua solita critica al centrodestra, ricevendo la dura ramanzina del numero uno di Azione. “Questa settimana il Parlamento Europeo farà un voto storico. Che peserà sulle future generazioni. Voterà Fitfor55, il piano europeo di riduzioneemissioni. Noi voteremo SÌ. In nome della sostenibilità. Cosa faranno i partiti di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni?” le parole dell'ex presidente del Consiglio, che hanno fatto immediatamente insorgere l'ex ministro. “Occorre che sia chiaro a tutti che se domani il Pd network voterà a favore del full electric e contro la neutralità tecnologica, non considerando biocarburanti e impatto su catena di fornitura (dipendenza da batterie cinesi); distruggerà la filiera ...

Il Tempo

