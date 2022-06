Calenda e l’itinerario per un terzo polo di centro all' 8 per cento

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 7 giugno 2022) Un. Lo strada di Carloin vista delle politiche è chiara. Il leader di Azione intende creare un raggruppamento di tutte le forze politiche centriste, che abbia per parole d’ordine “pragmantismo” e “buongoverno”. Unche deve raggiungere almeno l’otto perdei consensi per costringere le forze politiche di destra e di sinistra a proseguire l’esperienza del governo Draghi e portare avanti quelle larghe intese che oggi sono necessarie “perché altrimenti il paese tra inflazione e Pnrr non si realizza e va a sbattere”. Parlando con il Corriere,sottolinea che non intende chiudere la porta a nessuno. Oltre agli alleati di Più Europa, l’offerta è rivolta a tutte le forze politiche che vogliono pensare oltre il populismo: “Se persone ragionevoli di FI, ...