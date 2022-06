Calenda: «Conte e Salvini sono trasformisti. Renzi? Scelga se fare politica o business» (Di martedì 7 giugno 2022) Il leader di Azione Carlo Calenda è convinto che la Lega e il Movimento 5 Stelle non faranno cadere il governo Draghi. E pensa che lo spazio per un polo di centro alle prossime elezioni ci sia. Ma dice anche che il leader di Italia Viva Matteo Renzi è «poco chiaro» e finora i suoi inviti a incontrarsi sono caduti nel vuoto. Spiega l’ex ministro nell’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera: «Conte è la quintessenza del trasformismo, è talmente duttile che non sa più nemmeno lui quale sia la sua forma. Può essere di volta in volta pro Trump, pro Putin e progressista, a seconda di quello che gli conviene. È un uomo che ha uno scarso senso della responsabilità». Sul leader della Lega Salvini, invece, «finita la sceneggiata vado-non vado a Mosca credo che tutti abbiano chiaro quale sia il suo ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) Il leader di Azione Carloè convinto che la Lega e il Movimento 5 Stelle non faranno cadere il governo Draghi. E pensa che lo spazio per un polo di centro alle prossime elezioni ci sia. Ma dice anche che il leader di Italia Viva Matteoè «poco chiaro» e finora i suoi inviti a incontrarsicaduti nel vuoto. Spiega l’ex ministro nell’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera: «è la quintessenza del trasformismo, è talmente duttile che non sa più nemmeno lui quale sia la sua forma. Può essere di volta in volta pro Trump, pro Putin e progressista, a seconda di quello che gli conviene. È un uomo che ha uno scarso senso della responsabilità». Sul leader della Lega, invece, «finita la sceneggiata vado-non vado a Mosca credo che tutti abbiano chiaro quale sia il suo ...

Advertising

BaliaLuigi : RT @LueTommaso: Ogni giorno @CarloCalenda attacca @matteorenzi riuscendo a fare peggio dei giorni prima. La differenza tra i due? Uno fa po… - RemTeneVerbaSeq : RT @Axen0s: Calenda è un Giuseppi Conte che non ce l'ha fatta - mauriziosantin : RT @Open_gol: Il leader di Azione: il governo non cadrà, c’è spazio al centro alle prossime elezioni - pharsaliaa : @Poghos2003 Non a caso Calenda, Conte e Toti per una ragione o per un'altra si proclamano discendenti se non da que… - roberto_rumiati : RT @laura_ceruti: Non ho mai letto un tweet pieno di bugie e malafede come questo! Forse se la batte con qualche tweet del suo idolo Conte… -