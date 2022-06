Calciomercato Roma – Arriva Matic: ecco chi è il regista serbo | VIDEO (Di martedì 7 giugno 2022) Nemanja Matic, classe 1988, ex Chelsea e Manchester United, è il primo acquisto della Roma nel Calciomercato estivo. Il centrocampista serbo è un fedelissimo di José Mourinho. Conosciamolo meglio in questo VIDEO della redazione di 'GazzettaTV' Leggi su pianetamilan (Di martedì 7 giugno 2022) Nemanja, classe 1988, ex Chelsea e Manchester United, è il primo acquisto dellanelestivo. Il centrocampistaè un fedelissimo di José Mourinho. Conosciamolo meglio in questodella redazione di 'GazzettaTV'

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Matic e #Mourinho di nuovo insieme: un leader per il centrocampo della #Roma - DiMarzio : Nemanja #Matic alla #Roma: dettagli e retroscena dell'operazione - Gazzetta_it : Inter: #Zaniolo può portare altri 7,5 milioni. E se quella cessione non fosse stata un errore? - jackieboy1908 : /di capire come Mou sia potuto finire alla Roma, e che ci delizia direttamente dagli studi di 'Calciomercato l'Orig… - ASR192711 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO ROMA, DOPO MATIC BLOCCATI ANCHE SOLBAKKEN E CELIK Si lavora per chiudere le operazioni con Bodo e Lille #S… -