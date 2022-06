Calciomercato Napoli: spunta un nuovo nome per la difesa azzurra (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo la decisione di non riscattare Tuanzebe, che tornerà al Manchester United, il Napoli è a caccia di un nuovo difensore centrale per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i diversi nomi sulla lista del ds Cristiano Giuntoli c’è quello di Domagoj Vida, difensore della nazionale croata e del Besiktas. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Napoli ha aperto le trattive con il club turco per trovare un accordo, forte di un rinnovo di contratto non ancora raggiunto. La società azzurra vorrebbe replicare con il trentatreenne croato lo stesso percorso fatto lo scorso anno con Juan Jesus, ovvero aggiudicarsi a zero un calciatore di grande esperienza, pronto e affidabile per Spalletti. Domagoj Vida – Croatia (Photo by Friedemann Vogel – Pool/Getty Images) Uno dei punti fermi della ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo la decisione di non riscattare Tuanzebe, che tornerà al Manchester United, ilè a caccia di undifensore centrale per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i diversi nomi sulla lista del ds Cristiano Giuntoli c’è quello di Domagoj Vida, difensore della nazionale croata e del Besiktas. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, ilha aperto le trattive con il club turco per trovare un accordo, forte di un rinnovo di contratto non ancora raggiunto. La societàvorrebbe replicare con il trentatreenne croato lo stesso percorso fatto lo scorso anno con Juan Jesus, ovvero aggiudicarsi a zero un calciatore di grande esperienza, pronto e affidabile per Spalletti. Domagoj Vida – Croatia (Photo by Friedemann Vogel – Pool/Getty Images) Uno dei punti fermi della ...

