Calciomercato Milan, la rivelazione su Ibrahimovic spiazza tutti (Di martedì 7 giugno 2022) Il Milan si prepara a chiudere il colpo Origi ma intanto è arrivata la rivelazione sul futuro di Ibrahimovic: Maldini ha preso una decisione. Divock Origi ed il Milan sono ormai sull’altare. Ancora qualche giorno ed il belga, in uscita dal Liverpool, diventerà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. L’accordo con il suo entourage è totale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 7 giugno 2022) Ilsi prepara a chiudere il colpo Origi ma intanto è arrivata lasul futuro di: Maldini ha preso una decisione. Divock Origi ed ilsono ormai sull’altare. Ancora qualche giorno ed il belga, in uscita dal Liverpool, diventerà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. L’accordo con il suo entourage è totale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Incontro nei prossimi giorni per il futuro di #Ibrahimovic. Vanno avanti a fuoco lento i contatti… - Gazzetta_it : Ibra-Milan, avanti per amore: contratto basso e bonus legati ai risultati #ibrahimovic #milan - cmdotcom : La scelta del #Milan: #Saelemaekers è sul mercato, fissato il prezzo - EM1998_ : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Incontro nei prossimi giorni per il futuro di #Ibrahimovic. Vanno avanti a fuoco lento i contatti per #Sanch… - Milannews24_com : Anche il #Monza su #Romagnoli -