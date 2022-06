Calciomercato Milan – Anche il Chelsea interessato a Rafael Leao | News (Di martedì 7 giugno 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, Anche il Chelsea sarebbe interessato al calciatore del Milan Rafael Leao Leggi su pianetamilan (Di martedì 7 giugno 2022) Secondo le ultime indiscrezioni diilsarebbeal calciatore del

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Incontro nei prossimi giorni per il futuro di #Ibrahimovic. Vanno avanti a fuoco lento i contatti… - Gazzetta_it : Ibra-Milan, avanti per amore: contratto basso e bonus legati ai risultati #ibrahimovic #milan - cmdotcom : #Lang in pressing, vuole il #Milan: le condizioni del #Bruges e l'idea di #Maldini - icrossonero : Prima i rinnovi di #Maldini e #Massara, poi #RenatoSanches ? #calciomercato #Transfers #Milan [@sa_cantone] - calciomercatoit : ?? -