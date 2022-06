Calciomercato Inter, incontro fissato per Cambiaso (Di martedì 7 giugno 2022) Secondo quanto rivelato da Sportitalia, mercoledì l’Inter incontrerà gli agenti di Cambiaso. L’esterno del Genoa piace... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 giugno 2022) Secondo quanto rivelato da Sportitalia, mercoledì l’incontrerà gli agenti di. L’esterno del Genoa piace...

Advertising

Gazzetta_it : Inter: #Zaniolo può portare altri 7,5 milioni. E se quella cessione non fosse stata un errore? - Gazzetta_it : Juve-Cuadrado, sul rinnovo parti distanti. E l’Inter aspetta... #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Caicedo non verrà riscattato dall' @Inter, torna al @GenoaCFC. Possibile futuro in #Qatar - Corriere : Inter, continua il pressing su Bellanova. Juve, rispunta Morata. Trattative in diretta - sportli26181512 : Calciomercato Inter, incontro fissato per Cambiaso: Secondo quanto rivelato da Sportitalia, mercoledì l’Inter incon… -