Calciomercato Inter, importanti novità nella trattativa con il Chelsea: Marotta sorride! (Di martedì 7 giugno 2022) Non è più una chiacchiera da bar. Lukaku-Inter è un binomio che potremmo ritrovare congiunto anche il prossimo anno, dopo una parentesi al Chelsea. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio nella puntata Sky Calciomercato- L’originale, il noto giornalista ha riportato i dettagli del possibile ritorno: ““La trattativa per il ritorno di Lukaku all’Inter ora può cominciare. Dopo i primi contatti londinesi, il Chelsea non ha chiuso la porta alla possibilità di prestare Lukaku all’Inter“. Di Mazio ha poi aggiunto: “Il club ha la necessità di uscire nel migliore dei modi da questa situazione. Ora la palla passa all’Inter, le due società dovranno parlare e i nerazzurri dovranno accontentare il Chelsea che ha fatto ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 giugno 2022) Non è più una chiacchiera da bar. Lukaku-è un binomio che potremmo ritrovare congiunto anche il prossimo anno, dopo una parentesi al. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marziopuntata Sky- L’originale, il noto giornalista ha riportato i dettagli del possibile ritorno: ““Laper il ritorno di Lukaku all’ora può cominciare. Dopo i primi contatti londinesi, ilnon ha chiuso la porta alla possibilità di prestare Lukaku all’“. Di Mazio ha poi aggiunto: “Il club ha la necessità di uscire nel migliore dei modi da questa situazione. Ora la palla passa all’, le due società dovranno parlare e i nerazzurri dovranno accontentare ilche ha fatto ...

