(Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “La stagione calcistica italiana si chiude tra luci ed ombre. Al rinnovato entusiasmo manifestato dai tifosi, affollati numerosi sugli spalti, si accompagna purtroppo il persistere di fenomeni di, di richiami nostalgici al fascismo e all’antisemitismo”. E’ quanto dichiara in una nota Mario, presidente delladella– Onlus. “Si assiste attoniti ad un’irresponsabile competizione al ribasso. Le dichiarazioni in merito ai ricorrenti episodi diverbale si riducono a labili e reiterate sentenze: ‘è vero, alcuni dei nostri esagerano, ma gli altri? La stampa è sempre schierata’. Queste affermazioni sintetizzano lo stato delle cose: si minimizzano i fatti interni e si estremizzano quelli esterni” aggiunge. “Si stenta a ...

Advertising

StraNotizie : Calcio, Venezia (Fondazione Museo Shoah): ''Violenza negli stadi, razzismo non paga' - VELOSPORT1960 : - iltirreno : CALCIO: SERIE A/GLI AZZURRI - L'ex tecnico del Venezia - che ha giocato con la maglia azzurra - ha firmato fino un… - cronachecampane : Venezia,'Sfatiamo il mito delle donne formose', Nasce la Nazionale Italiana Curvy Calcio #calciofemminile #venezia… - sportli26181512 : #Empoli, panchina a Zanetti: biennale con opzione per una terza stagione: #Empoli, panchina a Zanetti: biennale con… -

ilgazzettino.it

Reduce dall'esperienza al, che aveva portato in Serie A salvo essere poi esonerato a poche giornate dalla fine dell'ultimo campionato, Zanetti conosce l'ambiente di Empoli per averne vestito ...Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell'Empoli. L'ex tecnico delha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Prende il posto di Aurelio Andreazzoli reduce da una stagione di assoluta tranquillità a livello di ... Venezia Calcio, inizia l'era Javorcic. A luglio si parte con il ritiro a Pieve di Cadore Zanetti è ufficialmente l'allenatore dell'Empoli: ha firmato un contratto di due anni con opzione per un'altra stagione.Questo è stato il mio approccio con il calcio e questo resterà ... Sono arrivati squadroni dalla serie A: Genoa, Cagliari, Venezia. Sono salite squadre come il Bari e forse il Palermo. Ci sarà qualche ...