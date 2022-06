Calcio: Serie C, finale playoff Palermo-Padova in diretta tv alle 21.15 (Di martedì 7 giugno 2022) Firenze, 7 giu. - (Adnkronos) - La finale di ritorno dei playoff di Serie C tra Palermo e Padova in programma allo stadio Renzo Barbera del capoluogo siciliano domenica 12 giugno, è stata posticipata di 15', dalle 21 alle 21.15 per consentire la diretta tv su Rai 2. Lo rende noto la Lega Pro con un comunicato ufficiale. Il match verrà trasmesso anche per gli abbonati su ElevenSport e SkySport Calcio. All'andata domenica scorsa in Veneto i rosanero hanno vinto per 1-0. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Firenze, 7 giu. - (Adnkronos) - Ladi ritorno deidiC train programma allo stadio Renzo Barbera del capoluogo siciliano domenica 12 giugno, è stata posticipata di 15', d2121.15 per consentire latv su Rai 2. Lo rende noto la Lega Pro con un comunicato ufficiale. Il match verrà trasmesso anche per gli abbonati su ElevenSport e SkySport. All'andata domenica scorsa in Veneto i rosanero hanno vinto per 1-0.

Advertising

Gazzetta_it : Inter: #Zaniolo può portare altri 7,5 milioni. E se quella cessione non fosse stata un errore? - Gazzetta_it : Chiesa si allena da solo alla Continassa: niente vacanze, obiettivo rientro #Juve - Gazzetta_it : Juve-Cuadrado, sul rinnovo parti distanti. E l’Inter aspetta... #calciomercato - Zcfnews : La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2022/23 del cen… - MM7Kaka : RT @Gazzetta_it: #Napoli, anno zero: dopo Insigne rischia di perdere Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens -