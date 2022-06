Calcio | Nations League | la Danimarca batte l’Austria dopo il guasto elettrico e mantiene la vetta del gruppo 1

(Di martedì 7 giugno 2022) Grandissima vittoria dellanellaA della. All’Ernst Happel Stadion di Vienna i ragazzi di Kasper Hjulmand superano in trasfertacon il punteggio di 2-1. Decisive ai fini del risultato le reti di Pierre-Emilie Hojbjerg e Jens Stryger Larsen. Inutile nel mezzo la rete del momentaneo 1-1 di Xaver Schlager.addirittura un’ora e mezza di ritardo a causa di un, la partita comincia con poche occasioni da ambo le parti. Il match si accende dunque solo al 26? con un colpo di testa di poco a lato di Xaver Schlager, poi lapassa in vantaggio al 28? con il goal di Pierre-Emilie Hojbjerg: il numero 23 degli ospiti si lancia su un pallone vagante all’interno dell’area e supera ...

Advertising

SkySport : CROAZIA-FRANCIA 1-1 Risultato finale ? ? #Rabiot (52') ? rig. #Kramaric (82') ? ? - Eurosport_IT : Da pochi giorni è il ragazzo simbolo della Nazionale Italiana, e di questo giovane azzurro ne parla il papà: 'Gli h… - SkySport : Skriniar, infortunio muscolare in Slovacchia-Kazakistan. VIDEO #SkySport #Skriniar #SlovacchiaKazakistan #Inter - zazoomblog : Calcio Nations League: la Danimarca sconfigge l’Austria dopo il guasto elettrico e mantiene la vetta del gruppo 1 -… - spaziocalcio : UEFA #NationsLeague: blackout allo stadio, poi la Danimarca vince in Austria #UNL -

Rinviato il momento della vittoria per entrambe in questaLeague, avevano perso all'esordio ... Al 23' Tchouameni prova a deviare in spaccata undi punizione dalla sinistra, ma senza ...... John Peers 0 - 2- QUALIFICAZIONI FIFA 20:45 Scozia - Ucraina 1 - 3- FINALISSIMA CONMEBOL - UEFA 20:45 Italia - Argentina 0 - 3- UEFALEAGUE 18:00 Polonia - Galles 2 - ...Ecco tutti i risultati delle gare del 6 giugno dei gironi di Nations League 2022/23. La Danimarca vola nel gruppo.NATIONS LEAGUE - Altra interessante serata per quanto riguarda la Nations League. Nel match di cartello della League A tra Francia e Croazia è arrivato ...