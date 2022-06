Calcio: Nations League, Italia in testa al gruppo 3 (Di martedì 7 giugno 2022) Cesena, 7 giu. (Adnkronos) - L'Italia guida il gruppo 3 della Serie A di Nations League con 4 punti dopo il pareggio con la Germania e la vittoria con l'Ungheria di questa sera. Subito dietro proprio gli ungheresi con 3 punti, seguiti dalla Germania con 2 e dall'Inghilterra con un punto. Nel prossimo turno (11 giugno) si giocheranno Inghilterra-Italia e Ungheria-Germania. Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Cesena, 7 giu. (Adnkronos) - L'guida il3 della Serie A dicon 4 punti dopo il pareggio con la Germania e la vittoria con l'Ungheria di questa sera. Subito dietro proprio gli ungheresi con 3 punti, seguiti dalla Germania con 2 e dall'Inghilterra con un punto. Nel prossimo turno (11 giugno) si giocheranno Inghilterra-e Ungheria-Germania.

