Calcio, Nations League 2022: Italia-Ungheria 2-1. Azzurri da soli in testa al girone (Di martedì 7 giugno 2022) A Cesena, nella seconda giornata del Gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League 2022-2023 di Calcio, si registra la vittoria per 2-1 dell’Italia contro l’Ungheria: Azzurri in gol nel primo tempo con Barella al 30? e Pellegrini al 45?, invece nella ripresa è ininfluente l’autogol di Mancini, arrivato al 60?. Nel primo tempo l’Italia preme costantemente ed al 21? Mancini di testa su corner impegna il portiere avversario. Alla mezz’ora Spinazzola serve l’accorrente Barella, che spara una sassata nel sette e porta in vantaggio gli Azzurri. Al 45? c’è il raddoppio di Pellegrini, che spinge in rete l’assist al bacio di Politano per il 2-0 con cui si va al riposo. Nella ripresa subito traversa di Politano al 55?, poi ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) A Cesena, nella seconda giornata del Gruppo 3 della Lega A della UEFA-2023 di, si registra la vittoria per 2-1 dell’contro l’in gol nel primo tempo con Barella al 30? e Pellegrini al 45?, invece nella ripresa è ininfluente l’autogol di Mancini, arrivato al 60?. Nel primo tempo l’preme costantemente ed al 21? Mancini disu corner impegna il portiere avversario. Alla mezz’ora Spinazzola serve l’accorrente Barella, che spara una sassata nel sette e porta in vantaggio gli. Al 45? c’è il raddoppio di Pellegrini, che spinge in rete l’assist al bacio di Politano per il 2-0 con cui si va al riposo. Nella ripresa subito traversa di Politano al 55?, poi ...

Advertising

SkySport : ????ITALIA-UNGHERIA 2-1 Risultato finale ? ? #Barella (30') ? #Pellegrini (45') ? Aut. #Mancini (61') ? ?… - Eurosport_IT : Gli azzurri conquistano la prima vittoria nel girone con le reti di Barella e Pellegrini: in classifica è primo pos… - Gazzetta_it : Juve in ansia per #Vlahovic: ha la pubalgia, cura Juve per ripartire al top - TV7Benevento : Calcio: Nations League, Italia in testa al gruppo 3 - - napolimagazine : NATIONS LEAGUE - Italia, Donnarumma: 'Che emozione la fascia, per questa maglia si gioca anche senza un dito' -