Calcio | Monza | Modesto sarà il nuovo direttore sportivo

Monza, 7 giu. - (Adnkronos) - François Modesto sarà il nuovo direttore sportivo del Monza. Secondo quanto riporta Sky Sport, si tratta di una scelta dell'amministratore delegato Adriano Galliani che punta su un profilo giovane (43 anni) e con un network internazionale. Da giocatore è stato capitano del Monaco e dell'Olympiacos, poi la carriera da ds con Nottingham e Olympiacos.

