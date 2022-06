Calcio, Bruno Alves si ritira: diventerà direttore sportivo dell’AEK Atene (Di martedì 7 giugno 2022) Bruno Alves si ritira. L’ex calciatore di Cagliari e Parma diventerà il nuovo direttore sportivo dell’AEK Atene a partire dal prossimo 1 luglio. Il portoghese ha vestito questa maglia nella stagione 2004-2005. Proprio in Grecia, inoltre, si è conclusa la sua carriera tra le fila dell’Apollon Smirne. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022)si. L’ex calciatore di Cagliari e Parmail nuovoa partire dal prossimo 1 luglio. Il portoghese ha vestito questa maglia nella stagione 2004-2005. Proprio in Grecia, inoltre, si è conclusa la sua carriera tra le fila dell’Apollon Smirne. SportFace.

