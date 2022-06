Calcio: Bastoni, 'mio futuro? Ho due anni di contratto con l'Inter, quindi sono tranquillissimo' (Di martedì 7 giugno 2022) Cesena, 7 giu. (Adnkronos) - "Il mio futuro? Io ho due anni di contratto con l'Inter, quindi sono tranquillissimo, la società non mi ha comunicato niente, quindi sono veramente tranquillo, penso alla Nazionale, poi andrò in vacanza e ricomincerò con l'Inter ad Appiano". Lo ha detto il difensore azzurro dell'Inter Alessandro Bastoni alla Rai sul suo futuro dopo il successo con l'Ungheria. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Cesena, 7 giu. (Adnkronos) - "Il mio? Io ho duedicon l', la società non mi ha comunicato niente,veramente tranquillo, penso alla Nazionale, poi andrò in vacanza e ricomincerò con l'ad Appiano". Lo ha detto il difensore azzurro dell'Alessandroalla Rai sul suodopo il successo con l'Ungheria.

Advertising

Glongari : Tullio Tinti in esclusiva a @tvdellosport su #Bastoni: “È tifosissimo della squadra in cui gioca, sta volentieri al… - GiovaAlbanese : #Bastoni è l'erede di #Chiellini in Nazionale, e può allungare la tradizione della scuola italiana dei difensori. S… - Tifosoneroazzur : RT @caricaturella: •Non toccare! #BastoniNonSiTocca #Bastoni #AlessandroBastoni #Inter #ForzaInter #Amala #SerieA #Milano #Football #Calcio… - mikes_neri : - MarcoM267 : RT @farted94: Dico solo che quando stamattina ho letto coppia centrale mancini-bastoni ho messo gol (a 2.20) E leggevo pure di nuovo corso… -