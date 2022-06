Caivano piange Andrea | aveva solo 51 anni

Advertising

Il Giornale di Caivano

La vittima è a terra,e si dispera. Poi si sente la voce di una terza donna che invita a non ... Non è chiaro dove il fatto sia avvenuto, forse in provincia di Napoli , ae a quando ...La vittima è a terra,e si dispera. Poi si sente la voce di una terza donna che invita a non ... Non è chiaro dove il fatto sia avvenuto , forse in provincia di Napoli, astando alla ... Caivano piange Andrea Angelino. Una cittadina in lutto I carabinieri del comando provinciale di Napoli, del reparto biodiversità di Caserta e del Parco Nazionale “Vesuvio” in collaborazione con l’Istituto ...