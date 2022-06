Cagliari, Liverani nuovo allenatore: atteso in Sardegna per la firma (Di martedì 7 giugno 2022) Fabio Liverani sarà, con ogni probabilità, il nuovo allenatore del Cagliari. La compagine isolana si affiderà dunque al tecnico italiano, ex Lecce e Parma nonché ex centrocampista tra Palermo e Fiorentina. Dopo la breve era Walter Mazzarri, conclusasi con Agostini e la retrocessione dei sardi, il Cagliari ha pensato di poter ripartire al meglio in Serie B alla guida di Liverani; come noto e palesato anche in Serie A, con alterne fortune, l’allenatore italiano propone un gradevole calcio offensivo, non disdegnando peraltro dei rischi difensivi funzionali a far bene in attacco. Liverani, in data mercoledì 8 giugno, è atteso a Cagliari per raggiungere il centro sportivo di Assemini e successivamente ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Fabiosarà, con ogni probabilità, ildel. La compagine isolana si affiderà dunque al tecnico italiano, ex Lecce e Parma nonché ex centrocampista tra Palermo e Fiorentina. Dopo la breve era Walter Mazzarri, conclusasi con Agostini e la retrocessione dei sardi, ilha pensato di poter ripartire al meglio in Serie B alla guida di; come noto e palesato anche in Serie A, con alterne fortune, l’italiano propone un gradevole calcio offensivo, non disdegnando peraltro dei rischi difensivi funzionali a far bene in attacco., in data mercoledì 8 giugno, èper raggiungere il centro sportivo di Assemini e successivamente ...

Cagliari: Liverani atteso domani in Sardegna Non è ancora ufficiale, ma Fabio Liverani sará il nuovo allenatore del Cagliari. Il tecnico è atteso domani mattina all'aeroporto di Elmas, ma la firma - si parla di un biennale - slitterà ai prossimi giorni dal momento che è ancora ... Serie B, continua il valzer delle panchine Trattative frenetiche a Cagliari per chiudere con Liverani, l'Ascoli tenta Pippo Inzaghi, clamoroso ritorno per il Brescia e la matricola Sudtirol vicina a Zauli dalla Juventus Under 23. Il Venezia ha scelto ...