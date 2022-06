Buone notizie sulle acque di balneazione europee (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) - Le acque di balneazione europee godono di buona salute. E' quanto emerge da un report dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, che descrive come l'85% delle acque di balneazione rispetti gli standard comunitari più elevati. Il rapporto si basa sul monitoraggio effettuato nel 2021 su 21.859 siti negli Stati membri, più Albania e Svizzera. La qualità delle acque è in continuo miglioramento da quando, nel 2006, è stata adottata la direttiva che le riguarda: i numeri di quest'anno sono dunque la conferma di un trend virtuoso. Anche la percentuale di acque di scarsa qualità continua a scendere: se nel 2013 la percentuale era il 2% ad oggi è scesa all'1,5%. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) - Ledigodono di buona salute. E' quanto emerge da un report dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, che descrive come l'85% delledirispetti gli standard comunitari più elevati. Il rapporto si basa sul monitoraggio effettuato nel 2021 su 21.859 siti negli Stati membri, più Albania e Svizzera. La qualità delleè in continuo miglioramento da quando, nel 2006, è stata adottata la direttiva che le riguarda: i numeri di quest'anno sono dunque la conferma di un trend virtuoso. Anche la percentuale didi scarsa qualità continua a scendere: se nel 2013 la percentuale era il 2% ad oggi è scesa all'1,5%.

Advertising

MedicalFactsIT : In questi giorni si è tenuto il congresso dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO), il più importante appu… - DantiNicola : Intanto buone notizie dalla Danimarca. Vince il si al Referendum per ingresso nella politica di sicurezza e difesa… - Murandrea1 : Buone notizie, capitolo due. E in tempo di crisi alimentare è ottimo sottolineare la posizione buona dell'#Italia n… - LocalPage3 : Buone notizie sulle acque di balneazione europee - Peppe3112_ : @lucabianchin7 Mi raccomando solo buone notizie, che noi del MT siamo suscettibili -