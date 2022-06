Brad Pitt porta Angelina Jolie in tribunale: ecco cosa è successo e perché sono finiti davanti al giudice (Di martedì 7 giugno 2022) Momenti di tensione a Hollywood: dopo il processo fra Amber Heard e Johnny Depp, anche Brad Pitt e Angelina Jolie sono finiti in tribunale. Ma cosa è successo? Leggi anche: Michele Merlo un anno da quando è morto: causa morte, malattia, ematoma, ospedale e ultime notizie cosa è successo fra Brad Pitt e Angelina Jolie?... Leggi su donnapop (Di martedì 7 giugno 2022) Momenti di tensione a Hollywood: dopo il processo fra Amber Heard e Johnny Depp, anchein. Ma? Leggi anche: Michele Merlo un anno da quando è morto: causa morte, malattia, ematoma, ospedale e ultime notiziefra?...

Advertising

fanpage : Brad Pitt cita in giudizio l’ex moglie Angelina Jolie accusandola di aver venduto, a sua insaputa, le sue azioni de… - BestMovieItalia : «Ha rovinato apposta la reputazione»: dure accuse di Brad Pitt all'ex moglie Angelina Jolie -… - RegalinoV : Brad Pitt, il punto di non ritorno: l’attore denuncia Angelina Jolie per la loro casa vinicola… - SofiJ92355575 : @ElioFx76 Tom Cruise 60 anni Single Johnny Depp 58 anni Single Con alle spalle una battaglia legale durata anni… - MARCO1356662232 : IL 'NATIONAL ACCADEMY of NEWYORK' CONTINUA A FINANZIARE LE SUORE CARMELITANE DI ARAGONA.. SPAGNA.. Firmed: BRAD PITT.. -