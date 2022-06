Brad Pitt contro Angelina Jolie: “Ha danneggiato la mia azienda” (Di martedì 7 giugno 2022) Piovono accuse pesanti da parte di Brad Pitt contro Angelina Jolie. L’attore sostiene che Angelina Jolie abbia distrutto la reputazione della sua azienda vinicola, affidandola ad un magnate poco raccomandabile. Brad Pitt e Angelina Jolie, ulteriore accusa nella causa per la custodia dei figli L’accusa rivolta all’ex moglie non è un caso isolato, ma fa parte del processo che vede i due contrapposti per la custodia dei loro sei figli. L’attore in tribunale ha sostenuto che la Jolie avrebbe inflitto danni intenzionali all’azienda vinicola francese, Chateau Miraval. Un dispetto, come riportano gli avvocati: pianificato in ottobre, dando il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Piovono accuse pesanti da parte di. L’attore sostiene cheabbia distrutto la reputazione della suavinicola, affidandola ad un magnate poco raccomandabile., ulteriore accusa nella causa per la custodia dei figli L’accusa rivolta all’ex moglie non è un caso isolato, ma fa parte del processo che vede i due contrapposti per la custodia dei loro sei figli. L’attore in tribunale ha sostenuto che laavrebbe inflitto danni intenzionali all’vinicola francese, Chateau Miraval. Un dispetto, come riportano gli avvocati: pianificato in ottobre, dando il ...

