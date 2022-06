Brad Pitt: "Angelina Jolie ha danneggiato la mia azienda vinicola vendendola a un losco straniero" (Di martedì 7 giugno 2022) Brad Pitt accusa Angelina Jolie di aver intenzionalmente danneggiato la reputazione dell'azienda vinicola che aveva costruito con cura vendendola a un compratore poco raccomandabile. Brad Pitt ha accusato l'ex moglie Angelina Jolie di aver danneggiato la reputazione dell'azienda vinicola che in precedenza era in comproprietà vendendo la sua metà a uno sconosciuto poco raccomandabile che sarebbe invischiato in loschi affari. Nel 2008 i due divi, che condividono sei figli, hanno acquistato le quote del vigneto e della tenuta Château Miraval, nel sud della Francia, dove si sono poi sposati nel 2014 e hanno trascorso diverse vacanze in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 giugno 2022)accusadi aver intenzionalmentela reputazione dell'che aveva costruito con curaa un compratore poco raccomandabile.ha accusato l'ex mogliedi averla reputazione dell'che in precedenza era in comproprietà vendendo la sua metà a uno sconosciuto poco raccomandabile che sarebbe invischiato in loschi affari. Nel 2008 i due divi, che condividono sei figli, hanno acquistato le quote del vigneto e della tenuta Château Miraval, nel sud della Francia, dove si sono poi sposati nel 2014 e hanno trascorso diverse vacanze in ...

