Brad Pitt accusa Angelina Jolie: ha venduto la tenuta vinicola per "infliggergli danni" come rappresaglia (Di martedì 7 giugno 2022) I legali dell'attore hanno depositato in tribunale documenti con precise imputazioni contro la sua ex ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 giugno 2022) I legali dell'attore hanno depositato in tribunale documenti con precise imputazioni contro la sua ex ...

Advertising

AcVo_KA : se vince un'altra volta l'uomo godo ancora di più @CieloGore104 a caldo e senza informarti confermi che ha ragione… - pastaIpesto : se vi vedo difendere quel c3sso di brad pitt vi segnalo alla postale io ancora non mi spiego come un lercio schifos… - filmpost_it : Brad Pitt accusa Angelina Jolie: l’attrice avrebbe intenzionalmente danneggiato la reputazione dell’azienda vinicol… - lookandlove : Ecco qua. Brad Pitt dovrebbe preoccuparsi perché suo figlio maggiore voleva cambiare il cognome in Jolie e non vole… - scarafem : E ovviamente dopo coglione uno anche brad pitt -