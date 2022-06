Brad Pitt accusa Angelina Jolie: ha venduto la tenuta vinicola per “infliggergli danni” come rappresaglia (Di martedì 7 giugno 2022) Brad Pitt indignato torna all’attacco contro Angelina Jolie e la definisce “vendicativa” e “spietata”. Secondo l’attore l’ex moglie avrebbe venduto la sua metà dell’amata azienda vinicola francese Miraval all’oligarca russo con “intenzioni velenose” e “tattiche commerciali studiate” per “infliggergli danni” come rappresaglia per la lotta per l’affidamento dei loro figli. L’accordo stipulato dalla Jolie è con una società gestita da Yuri Shefler, proprietario dell’azienda che produce la vodka russa Stolichnaya, ribattezzata Stoli. Nei documenti presentati in tribunale dagli avvocati di Pitt si parla di “un’acquisizione ostile”, che “destabilizza e offusca la reputazione del marchio ... Leggi su blog.libero (Di martedì 7 giugno 2022)indignato torna all’attacco controe la definisce “vendicativa” e “spietata”. Secondo l’attore l’ex moglie avrebbela sua metà dell’amata aziendafrancese Miraval all’oligarca russo con “intenzioni velenose” e “tattiche commerciali studiate” per “per la lotta per l’affidamento dei loro figli. L’accordo stipulato dallaè con una società gestita da Yuri Shefler, proprietario dell’azienda che produce la vodka russa Stolichnaya, ribattezzata Stoli. Nei documenti presentati in tribunale dagli avvocati disi parla di “un’acquisizione ostile”, che “destabilizza e offusca la reputazione del marchio ...

