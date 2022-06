Bracconiere di Ponza recidivo beccato a caccia sull’isola di Palmarola | denunciato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 giugno 2022) Continua a rappresentare una criticità significativa il fenomeno del bracconaggio sulle isole di. In queste ultime ore un uomo, peraltro, è statodopo una perquisizione domiciliare che ha portato anche al sequestro di un fucile con matricola abrasa. Le indagini L’attività illecita dell’uomo è emersa a seguito dei controlli effettuati dai Militari del Nucleo Investigativo della Polizia Ambientale e Agroalimentare del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina. Le indagini, svoltesi in collaborazione con la locale Stazione Carabinieri di, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione domiciliare e locale emesso dalla Procura della Repubblica di Cassino, Dott. Bulgarini Nomi, a carico di un soggetto residente in comune di, indagato per ...