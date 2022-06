Bosnia Erzegovina-Romania in ritardo: il motivo (Di martedì 7 giugno 2022) E’ in corso un’altra giornata di Nations League, la competizione entra sempre più nel vivo. In campo anche l’Italia. La squadra di Roberto Mancini ha iniziato un nuovo percorso e dovrà riscattare gli ultimi deludenti risultati. Nell’ultima partita è arrivata una reazione contro la Germania, la gara si è conclusa sul risultato di 1-1. Una partita di oggi è quella che mette di fronte Bosnia Erzegovina e Romania. La partita è però in ritardo. Il motivo? Una forte tempesta che ha costretto l’arbitro a mandare tutti negli spogliatoi. Aggiornamenti già nei prossimi minuti. La Bosnia è reduce dal pareggio contro la Finlandia, la Romania dalla sconfitta contro il Montenegro. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 7 giugno 2022) E’ in corso un’altra giornata di Nations League, la competizione entra sempre più nel vivo. In campo anche l’Italia. La squadra di Roberto Mancini ha iniziato un nuovo percorso e dovrà riscattare gli ultimi deludenti risultati. Nell’ultima partita è arrivata una reazione contro la Germania, la gara si è conclusa sul risultato di 1-1. Una partita di oggi è quella che mette di fronte. La partita è però in. Il? Una forte tempesta che ha costretto l’arbitro a mandare tutti negli spogliatoi. Aggiornamenti già nei prossimi minuti. Laè reduce dal pareggio contro la Finlandia, ladalla sconfitta contro il Montenegro. L'articolo CalcioWeb.

