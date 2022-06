Advertising

infoiteconomia : Borsa: l'Europa torna a fare i conti con il rischio inflazione, Milano -0,8% - Il Sole 24 ORE - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in calo con Europa, giù Tim e finanziari: In luce Leonardo, soffre Mfe ma bene Espana. Spread… - MKT_INS : Chiusura #Borsa: Il #FtseMib di Milano archivia le contrattazioni in ribasso dello 0,8% a 24.366 punti, sostanzialm… - newsfinanza : Borsa: Milano chiude in calo dello 0,81% - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in calo dello 0,81%: Ftse Mib a 24.366 punti -

Il Sole 24 ORE

Il controvalore odierno degli scambi indiresta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 1,46 miliardi di euro, ...Seduta in calo per ladi, così come per il resto dei listini europei che guardano ai verbali della Bce giovedì e, il giorno dopo, all'inflazione negli Stati Uniti. Da registrare la discesa dello spread, finito ... Borse in rosso, ancora timori su crescita e inflazione. A Piazza Affari sale Leonardo (ANSA) - MILANO, 07 GIU - Seduta in calo per la Borsa di Milano, così come per il resto dei listini europei che guardano ai verbali della Bce giovedì e, il giorno dopo, all'inflazione negli Stati ...La primavera è agli sgoccioli e sta per iniziare una delle più calde estati degli ultimi anni. L'atmosfera è già calda e umida e in molti non sanno più ...