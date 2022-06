Borsa: Europa chiude in negativo, Parigi - 0,74% (Di martedì 7 giugno 2022) Le Borse europee chiudono in flessione. Francoforte cede lo 0,67% con il Dax a 14.555 punti. Parigi registra un - 0,74% con il Cac 40 a 6.500 punti. Londra è la migliore con un - 0,14% il Ftse 100 a 7. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) Le Borse europee chiudono in flessione. Francoforte cede lo 0,67% con il Dax a 14.555 punti.registra un - 0,74% con il Cac 40 a 6.500 punti. Londra è la migliore con un - 0,14% il Ftse 100 a 7.

