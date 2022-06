Bonus psicologico, dalla Pisana oltre 2 milioni per aiutare i giovani: come fare domanda (Di martedì 7 giugno 2022) E’ stato pubblicato il bando rivolto ai giovani di età compresa tra 6 e 21 anni per accedere a buoni servizio finalizzati alla prevenzione del disagio psichico, all’assistenza psicologica e alla tutela della salute mentale. Le risorse complessivamente stanziate per l’Avviso pluriennale 2022-2024 a valere sul PR LAZIO FSE+ 2021-2027 ammontano complessivamente a 2,5 milioni di euro. Per quest’anno le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 22 giugno esclusivamente on line accedendo alla piattaforma dedicata efamily all’indirizzo http://buonopsicologico.efamilysg.it/ “Con la pubblicazione del bando per il Bonus psicologo diamo seguito ad un percorso che ci vede da sempre vicino a giovani della nostra regione, questa volta lo facciamo con un importante piano di interventi per prenderci ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 giugno 2022) E’ stato pubblicato il bando rivolto aidi età compresa tra 6 e 21 anni per accedere a buoni servizio finalizzati alla prevenzione del disagio psichico, all’assistenza psicologica e alla tutela della salute mentale. Le risorse complessivamente stanziate per l’Avviso pluriennale 2022-2024 a valere sul PR LAZIO FSE+ 2021-2027 ammontano complessivamente a 2,5di euro. Per quest’anno le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 22 giugno esclusivamente on line accedendo alla piattaforma dedicata efamily all’indirizzo http://buono.efamilysg.it/ “Con la pubblicazione del bando per ilpsicologo diamo seguito ad un percorso che ci vede da sempre vicino adella nostra regione, questa volta lo facciamo con un importante piano di interventi per prenderci ...

