Bonus 200 euro, potrebbe essere esteso anche ai precari. Gli ultimi aggiornamenti (Di martedì 7 giugno 2022) Il Bonus 200 euro, introdotto dal governo con il decreto Aiuti di inizio maggio, potrebbe ampliare la sua platea. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento che punta a garantire l’indennità anche al personale precario della scuola e Ata con contratti in scadenza a giugno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 giugno 2022) Il200, introdotto dal governo con il decreto Aiuti di inizio maggio,ampliare la sua platea. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento che punta a garantire l’indennitàal personaleo della scuola e Ata con contratti in scadenza a giugno. L'articolo .

