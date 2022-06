Bonus 200 euro, in busta paga o a domanda: ecco come richiederlo, quando arriva e a chi spetta (Di martedì 7 giugno 2022) A Luglio, per quasi 31 milioni di italiani, è tempo di Bonus di 200 euro. L’obiettivo è quello di poter contrastare le ultime difficoltà che, inevitabilmente, la maggior parte dei cittadini è costretta ad affrontare. L’aumento del costo della vita, le conseguenze della guerra in Ucraina, l’aumento delle bollette. In primis, i beneficiari, sono dipendenti e pensionati, ma non solo. Leggi anche: Caro carburante: benzina sfiora i 2 euro al litro, gasolio sopra 1.85. Governo pensa a nuovo intervento A chi spetta il Bonus 200 euro I beneficiari sono ‘scelti’ attraverso un criterio contributivo e non reddituale. Quindi, non si basa sul reddito del lavoratore ma su chi, almeno uno dei quattro mesi del primo quadrimestre, ha beneficiato della riduzione contributiva dello 0,80%, prevista ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022) A Luglio, per quasi 31 milioni di italiani, è tempo didi 200. L’obiettivo è quello di poter contrastare le ultime difficoltà che, inevitabilmente, la maggior parte dei cittadini è costretta ad affrontare. L’aumento del costo della vita, le conseguenze della guerra in Ucraina, l’aumento delle bollette. In primis, i beneficiari, sono dipendenti e pensionati, ma non solo. Leggi anche: Caro carburante: benzina sfiora i 2al litro, gasolio sopra 1.85. Governo pensa a nuovo intervento A chiil200I beneficiari sono ‘scelti’ attraverso un criterio contributivo e non reddituale. Quindi, non si basa sul reddito del lavoratore ma su chi, almeno uno dei quattro mesi del primo quadrimestre, ha beneficiato della riduzione contributiva dello 0,80%, prevista ...

