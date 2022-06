Bonifica siti inquinati | c’è anche un paese sannita

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Commissario Unico alle bonifiche dei(Sin), il generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, ha presentato alla Direzione Generale Envi (Ambiente) della Commissione europea la documentazione che attesta ladi 5 nuovi: Sangineto (Cosenza) e Longobardi (Cosenza) in Calabria, Sannicandro (Bari) e San Pietro Vernotico (Lecce) in Puglia, San Lupo (Benevento) in Campania. Insieme a questi dossier, sono state inviate relazioni integrative di chiarimento per idi Paternò (Catania) in Sicilia e Santeramo in Colle (Bari) in Puglia, a seguito di richieste specifiche da parte della Direzione Ue. Gli edell’esame dei 5 dossier saranno comunicati entro tre mesi. Se favorevoli, consentiranno all’Italia di risparmiare altri ...