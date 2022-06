Blitz a Palermo, 14 arresti e 20 indagati: fermato il giro delle bionde (Di martedì 7 giugno 2022) arresti a Palermo, sono 14 le persone fermate dalla Guardia di finanza del Comando Provinciale di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Tre sono destinatari della misura cautelare in carcere, 8 ai domiciliari e 3 con l’obbligo di presentazione alla p.g.. Gli indagati, sulla base degli elementi probatori allo stato raccolti, sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette. Per 6 indagati sono scattati anche i sequestri per oltre 2,5 milioni di euro. Di tratta dei capi dell’organizzazione dedita all’acquisto, stoccaggio e commercializzazione d’ingenti partite di Tabacco Lavorato Estero di contrabbando. L’operazione delle Fiamme Gialle palermitane nasce in prosecuzione di analoga attività che aveva portato nell’ aprile del 2021 ... Leggi su sicilia.news (Di martedì 7 giugno 2022), sono 14 le persone fermate dalla Guardia di finanza del Comando Provinciale disu richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Tre sono destinatari della misura cautelare in carcere, 8 ai domiciliari e 3 con l’obbligo di presentazione alla p.g.. Gli, sulla base degli elementi probatori allo stato raccolti, sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette. Per 6sono scattati anche i sequestri per oltre 2,5 milioni di euro. Di tratta dei capi dell’organizzazione dedita all’acquisto, stoccaggio e commercializzazione d’ingenti partite di Tabacco Lavorato Estero di contrabbando. L’operazioneFiamme Gialle palermitane nasce in prosecuzione di analoga attività che aveva portato nell’ aprile del 2021 ...

