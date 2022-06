Bis Givova | il sogno continua

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 7 giugno 2022)SCAFATI – ACQUA SAN BERNARDO CANTÚ 67-53SCAFATI: Mobio 8, Daniel 10, Grimaldi n. e., Perrino n. e., Parravicini 1, De Laurentiis 4, Clarke 4, Rossato 7, Cournooh 6, Monaldi 15, Cucci 9, Ikangi 3. Allenatore: Rossi Alessandro. Assistente Allenatore: Nanni Francesco. ACQUA SAN BERNARDO CANTÚ: Stefanelli, Bryant 16, Vitali, Nikolic 15, Borsani n. e., Da Ros 2, Bucarelli, Cusin 4, Bayehe 4, Allen 6, Severini 6, Tarallo n. e.. Allenatore: Sodini Marco. Assistenti Allenatori: Frates Fabrizio, Oldoini Massimiliano. ARBITRI: Masi Andrea di Firenze, Maschio Duccio di Firenze, Foti Daniele Alfio di Vittuone (Mi). NOTE: Parziali: 21-10; 13-12; 19-14; 14-17. Falli: Scafati 20; Cantù 25. Usciti per cinque falli: Bryant, Con una prestazione tutta cuore e grinta, laScafati mette alle corde per la seconda volta di fila in ...