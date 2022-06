Bimbo di 8 mesi muore dopo bagnetto in casa a Milano

(Di martedì 7 giugno 2022)– Tragedia a. Un bambino di ottoè mortoessere stato trasportato in elisoccorso al reparto di pediatria dell’ospedale di Bergamo per aver ingerito dell’acqua durante ilin un’abitazione di via Costantino Baroni alla periferia di. L’episodio è accaduto nel pomeriggio.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e della Squadra mobile della Questura per ricostruire l’accaduto.Inera presente la madre, di origine marocchina. Il piccolo è morto circa un’orail suo arrivo in ospedale. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

È morto così, annegato in pochi centimetri di acqua, il piccolo Marewan di soli 8, nell'appartamento di famiglia, al secondo piano di un palazzone dai muri gialli in via Costantino Baroni al ...