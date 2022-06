Biglietti per il concerto di Ultimo a Napoli, ultime disponibilità per lo Stadio Maradona (Di martedì 7 giugno 2022) Si avvicinano le date napoletane del tour e siete in tanti a chiederci dove acquistare i Biglietti per il concerto di Ultimo a Napoli. Il doppio evento live è in programma allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, ex Stadio San Paolo, nelle date del 25 e del 26 giugno 2022. Il tour di Ultimo era inizialmente in programma per il 2020 ed è stato ripetutamente rimandato a causa della pandemia Covid-19 che ha reso impossibile lo svolgimento degli eventi dal vivo con assembramento. Per accedere ai due concerti di Ultimo a Napoli, restano quindi validi i Biglietti già acquistati per il tour 2020: tutti i fan in possesso dei Biglietti per le date originarie del 2020 ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Si avvicinano le date napoletane del tour e siete in tanti a chiederci dove acquistare iper ildi. Il doppio evento live è in programma alloDiego Armandodi, exSan Paolo, nelle date del 25 e del 26 giugno 2022. Il tour diera inizialmente in programma per il 2020 ed è stato ripetutamente rimandato a causa della pandemia Covid-19 che ha reso impossibile lo svolgimento degli eventi dal vivo con assembramento. Per accedere ai due concerti di, restano quindi validi igià acquistati per il tour 2020: tutti i fan in possesso deiper le date originarie del 2020 ...

