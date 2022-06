Berserk ritorna e verrà completato: tutti i dettagli del nuovo team (Di martedì 7 giugno 2022) La casa editrice Hakusensha annuncia un sodalizio tra assistenti e apprendisti di Kentaro Miura, lo Studio Gaga, per portare a termine Berserk. Il tutto sotto la supervisione dell’amico e mangaka Kouji Mori L’annuncio arriva dal sito ufficiale della casa editrice Hakusensha, che pubblica Young Animal, la rivista casa di Berserk. Il manga che è entrato nella leggenda, ed è rimasto incompiuto dopo la prematura scomparsa dell’autore Kentaro Miura, sta per tornare. Gli editori parlano di una ripresa della pubblicazione già a partire dal prossimo numero di Young Animal, il 24 giugno. Si traccia addirittura il percorso futuro di Berserk, con sei capitoli che andranno a chiudere l’attuale saga nell’isola degli elfi, per poi iniziare il prossimo arco narrativo. Il miracolo è stato reso possibile dalla volontà dei collaboratori di Miura, ... Leggi su tuttotek (Di martedì 7 giugno 2022) La casa editrice Hakusensha annuncia un sodalizio tra assistenti e apprendisti di Kentaro Miura, lo Studio Gaga, per portare a termine. Il tutto sotto la supervisione dell’amico e mangaka Kouji Mori L’annuncio arriva dal sito ufficiale della casa editrice Hakusensha, che pubblica Young Animal, la rivista casa di. Il manga che è entrato nella leggenda, ed è rimasto incompiuto dopo la prematura scomparsa dell’autore Kentaro Miura, sta per tornare. Gli editori parlano di una ripresa della pubblicazione già a partire dal prossimo numero di Young Animal, il 24 giugno. Si traccia addirittura il percorso futuro di, con sei capitoli che andranno a chiudere l’attuale saga nell’isola degli elfi, per poi iniziare il prossimo arco narrativo. Il miracolo è stato reso possibile dalla volontà dei collaboratori di Miura, ...

