Berardi, salta il passaggio alla Juventus: ostacolo insormontabile (Di martedì 7 giugno 2022) Tra i nomi che la Juventus sta monitorando per l’attacco, Berardi sembra essere ormai fuori dalla lista della società bianconera. L’addio, a parametro zero, di Dybala, i dubbi su Morata e la possibilità di cedere Kean visto un rendimento non proprio ottimale del centravanti azzurro. Ecco perché la società bianconera ha bisogno di un attaccante in grado di rinforzare il reparto offensivo; sono tanti i nomi monitorati dalla Juventus il cui obiettivo è quello di trovare un giocatore in grado di sposarsi perfettamente sia con il 4-3-3 di Allegri sia con una punta del calibro di Vlahovic. In questa speciale lista sembra non esserci più spazio per Berardi. LaPresseLa stagione di Berardi è stata, senza ombra di dubbio, positiva; l’attaccante azzurro ha realizzato quindici gol ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 7 giugno 2022) Tra i nomi che lasta monitorando per l’attacco,sembra essere ormai fuori dlista della società bianconera. L’addio, a parametro zero, di Dybala, i dubbi su Morata e la possibilità di cedere Kean visto un rendimento non proprio ottimale del centravanti azzurro. Ecco perché la società bianconera ha bisogno di un attaccante in grado di rinforzare il reparto offensivo; sono tanti i nomi monitorati dil cui obiettivo è quello di trovare un giocatore in grado di sposarsi perfettamente sia con il 4-3-3 di Allegri sia con una punta del calibro di Vlahovic. In questa speciale lista sembra non esserci più spazio per. LaPresseLa stagione diè stata, senza ombra di dubbio, positiva; l’attaccante azzurro ha realizzato quindici gol ...

martobello : @scaribel @Dogacho13 @LeonettiFrank Si ma chi se frega di Dybala….il problema è che arriverà Berardi poi lamentatev… - Emanuel70123144 : RT @RidTheRock: Se salta #DiMaria secondo me vanno diretti su un profilo italiano con una formula molto creativa.. (non è Berardi) SBAGLIE… - RidTheRock : Se salta #DiMaria secondo me vanno diretti su un profilo italiano con una formula molto creativa.. (non è Berardi) SBAGLIERO? AMEN - ciampeeldiez : @wazzaCN Berardi non salta l uomo, non ha forza. Ha piedi, Zaniolo giocatore che palla al piedi non lo prendi mai appena è in forma, 22 anni - SilverErLucano : Io vi giuro salta di Maria è arriva quel cadavere di Berardi ho finito il mio tempo sulla Terra -