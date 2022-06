Benzina e diesel oggi in Italia, corsa prezzi carburanti non si ferma (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. - (Adnkronos) - Nonostante lo stop sulle accise, prezzi dei carburanti sempre più cari, con quota 2 euro ormai 'riconquistata'. Infatti, come segnala Staffetta Quotidiana, si registra un nuovo balzo questa mattina per i prezzi consigliati di Benzina e diesel da parte dei maggiori marchi, sulla scia del forte rialzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati registrato ieri, mentre il Brent è stabile a 120 dollari al barile. A spingere sono i timori di carenze di prodotti raffinati conseguente all'embargo petrolifero nei confronti della Russia. La rilevazione di Staffetta Quotidiana mostra che questa mattina Eni ha aumentato di cinque centesimi al litro i prezzi consigliati della Benzina e del gasolio mentre per IP si registra un rialzo di un ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. - (Adnkronos) - Nonostante lo stop sulle accise,deisempre più cari, con quota 2 euro ormai 'riconquistata'. Infatti, come segnala Staffetta Quotidiana, si registra un nuovo balzo questa mattina per iconsigliati dida parte dei maggiori marchi, sulla scia del forte rialzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati registrato ieri, mentre il Brent è stabile a 120 dollari al barile. A spingere sono i timori di carenze di prodotti raffinati conseguente all'embargo petrolifero nei confronti della Russia. La rilevazione di Staffetta Quotidiana mostra che questa mattina Eni ha aumentato di cinque centesimi al litro iconsigliati dellae del gasolio mentre per IP si registra un rialzo di un ...

Advertising

arrigoni_paolo : Mobilità sostenibile: mercoledì prossimo il Parlamento europeo è chiamato a votare la proposta della Commissione UE… - fattoquotidiano : Carburanti, prezzi in forte aumento in scia ai rincari del petrolio: benzina oltre gli 1,9 euro al litro al self, d… - fisco24_info : Benzina e diesel oggi in Italia, corsa prezzi carburanti non si ferma: (Adnkronos) - Fino a +6 centesimi al litro… - italiaserait : Benzina e diesel oggi in Italia, corsa prezzi carburanti non si ferma - LocalPage3 : Benzina e diesel oggi in Italia, corsa prezzi carburanti non si ferma -