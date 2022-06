Benzina alle stelle nuovamente: ecco i provvedimenti (Di martedì 7 giugno 2022) I prezzi della Benzina stanno aumentando progressivamente nonostante l’azione del Governo. Vediamo insieme i dettagli. La guerra in Ucraina si sta rivelando progressivamente deleteria non solo per le nazioni coinvolte, ma anche per i membri dell’Unione Europea. Il comportamento di Vladimir Putin e la sua determinazione hanno portato inevitabilmente alla messa in atto di una serie di provvedimenti volti a indebolire l’economia della Russia. Ed è così, che le nazioni dell’UE hanno interrotto l’importazione di fonti di energia sotto il predominio di Putin. Il prezzo della Benzina, del gas e della luce è di conseguenza schizzato alle stelle. Benzina (Pixabay)Settimane fa, i distributori richiedevano più di due euro al litro, cifra spropositata che spinse molti cittadini ... Leggi su formatonews (Di martedì 7 giugno 2022) I prezzi dellastanno aumentando progressivamente nonostante l’azione del Governo. Vediamo insieme i dettagli. La guerra in Ucraina si sta rivelando progressivamente deleteria non solo per le nazioni coinvolte, ma anche per i membri dell’Unione Europea. Il comportamento di Vladimir Putin e la sua determinazione hanno portato inevitabilmente alla messa in atto di una serie divolti a indebolire l’economia della Russia. Ed è così, che le nazioni dell’UE hanno interrotto l’importazione di fonti di energia sotto il predominio di Putin. Il prezzo della, del gas e della luce è di conseguenza schizzato(Pixabay)Settimane fa, i distributori richiedevano più di due euro al litro, cifra spropositata che spinse molti cittadini ...

