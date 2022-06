Benevento, al via oggi intervento straordinario di derattizzazione e disinfestazione (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessorato all’Ambiente e alle Politiche Sanitarie del Comune di Benevento, guidato dal dottor Alessandro Rosa, comunica che a partire da oggi e fino al 9 giugno verranno effettuati su tutto il territorio comunale interventi di disinfezione e disinfestazione adulticida. Nei giorni 13, 14, 15, 16 e 17 invece si procederà con interventi di derattizzazione. Si tratta di interventi straordinari che mirano a contenere la proliferazione di insetti e topi sul territorio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessorato all’Ambiente e alle Politiche Sanitarie del Comune di, guidato dal dottor Alessandro Rosa, comunica che a partire dae fino al 9 giugno verranno effettuati su tutto il territorio comunale interventi di disinfezione eadulticida. Nei giorni 13, 14, 15, 16 e 17 invece si procederà con interventi di. Si tratta di interventi straordinari che mirano a contenere la proliferazione di insetti e topi sul territorio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

