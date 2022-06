Belgio, Lukaku salta anche il Galles: si spera nel recupero per l’ultimo match di Nations League (Di martedì 7 giugno 2022) Brutte notizie per il Belgio: Romelu Lukaku, oltre alla gara casalinga di Nations League 2021/2022 contro la Polonia, sarà costretto a saltare anche la sfida di sabato con il Galles. A questo punto il commissario tecnico Roberto Martinez spera di recuperare l’attaccante del Chelsea almeno per la gara di ritorno contro la Polonia, in programma martedì 14 giugno. Il tecnico dei Diavoli Rossi ha spiegato la situazione dell’ex Inter in conferenza stampa: “Salterà le prossime due partite, c’è una piccola speranza che possa rientrare per il 14”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Brutte notizie per il: Romelu, oltre alla gara casalinga di2021/2022 contro la Polonia, sarà costretto arela sfida di sabato con il. A questo punto il commissario tecnico Roberto Martinezdi recuperare l’attaccante del Chelsea almeno per la gara di ritorno contro la Polonia, in programma martedì 14 giugno. Il tecnico dei Diavoli Rossi ha spiegato la situazione dell’ex Inter in conferenza stampa: “Salterà le prossime due partite, c’è una piccolanza che possa rientrare per il 14”. SportFace.

