Basta puzza! I segreti per debellare il cattivo odore dalle scarpe (Di martedì 7 giugno 2022) La puzza che contamina le scarpe da ginnastica è un fatto spiacevole, talvolta imbarazzante ma soprattutto non sempre ignorabile. C’è un modo per porre rimedio al cattivo odore proveniente dalle scarpe? Con il sopraggiungere dell’estate, la problematica si fa ancora più pervasiva. Quindi è arrivato il momento di affrontarla con metodo scientifico! C’è chi prende e butta via tutto. Le scarpe puzzano… e allora le si gettano nella spazzatura. Ma tale soluzione non è sempre sostenibile da un punto di vista economico né tollerabile in senso ambientale. Ecco perché è necessario studiare il problema e mettere in campo alcuni comportamenti efficaci per limitarlo. Le vostre scarpe puzzano troppo? Ecco qualche rimedio comprovato (Pixabay) – www.curiosauro.it Il ... Leggi su curiosauro (Di martedì 7 giugno 2022) La puzza che contamina leda ginnastica è un fatto spiacevole, talvolta imbarazzante ma soprattutto non sempre ignorabile. C’è un modo per porre rimedio alproveniente? Con il sopraggiungere dell’estate, la problematica si fa ancora più pervasiva. Quindi è arrivato il momento di affrontarla con metodo scientifico! C’è chi prende e butta via tutto. Lepuzzano… e allora le si gettano nella spazzatura. Ma tale soluzione non è sempre sostenibile da un punto di vista economico né tollerabile in senso ambientale. Ecco perché è necessario studiare il problema e mettere in campo alcuni comportamenti efficaci per limitarlo. Le vostrepuzzano troppo? Ecco qualche rimedio comprovato (Pixabay) – www.curiosauro.it Il ...

Advertising

il_krak : #agorarai #coffeebreakla7 #omnibusla7 #russia #ucraina #mosca puzza di merda #cremlino ?? #Putin ?? #Putiniani… - puledraroma77 : @albelama1 basta che non ti puzza l alito amò ?? - gyutbz : @93VAP0R FWNNO PUZZA E BASTA - berthayoko : @FBiasin Primi commenti sulla possibilità #Merda per l’#Inter: - “È marrone!” (Come Il cioccolato). - “Poco solida… - _aliroste_ : RT @tornumb: basta non ci riesco cioè lo guardate non posso poi ci resta male non lo risolleviamo più lui è permaloso è egocentrico non può… -