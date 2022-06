Basket: mercato Nba, Beal e LaVine gli obiettivi dei Portland Trail Blazers (Di martedì 7 giugno 2022) Portland, 7 giu. - (Adnkronos) - Dopo aver rivoluzionato la squadra nel giro di poche settimane e mancato l'accesso ai playoff per la prima volta dalla stagione 2012-13 (salutando tanti veterani, a partire da CJ McCollum), i Blazers non hanno intenzione di far durare a lungo il processo di ricostruzione. Stando a quanto riportato dai rumors di mercato sempre più frequenti a riguardo, Portland vuole virare da subito e affiancare a Damian Lillard un altro ex All-Star di recente memoria per rilanciare le sorti della franchigia dell'Oregon. Il primo obiettivo è Bradley Beal - protagonista in questi anni con Washington, in scadenza di contratto la prossima estate e in attesa di un super rinnovo con gli Wizards o in alternativa di esercitare la sua player option da 36.4 milioni di dollari. Nel suo caso sono ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022), 7 giu. - (Adnkronos) - Dopo aver rivoluzionato la squadra nel giro di poche settimane e mancato l'accesso ai playoff per la prima volta dalla stagione 2012-13 (salutando tanti veterani, a partire da CJ McCollum), inon hanno intenzione di far durare a lungo il processo di ricostruzione. Stando a quanto riportato dai rumors disempre più frequenti a riguardo,vuole virare da subito e affiancare a Damian Lillard un altro ex All-Star di recente memoria per rilanciare le sorti della franchigia dell'Oregon. Il primo obiettivo è Bradley- protagonista in questi anni con Washington, in scadenza di contratto la prossima estate e in attesa di un super rinnovo con gli Wizards o in alternativa di esercitare la sua player option da 36.4 milioni di dollari. Nel suo caso sono ...

