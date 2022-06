Basket, Finale Serie A 2022: Virtus Bologna e Milano, ennesima rivincita tra le regine d’Italia (Di martedì 7 giugno 2022) Prendono il via domani sera alla Segafredo Arena di Bologna le finali della Serie A 2022 di Basket e sul parquet scenderanno le due formazioni favorite fin dalla vigilia di arrivare sin qui, la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano, e che metteranno in scena la rivincita della Finale di un anno fa. La squadra di Sergio Scariolo punta al back to back dopo la netta vittoria per 4-0 dell’anno scorso, mentre i ragazzi di Ettore Messina vogliono lavare l’onta del pesante ko di un anno fa e trovare il secondo successo stagionale dopo la Coppa Italia vinta contro Tortona. In stagione, invece, le due formazioni sono in parità, con Milano che si è imposta ai supplementari all’andata per 102-99, mentre al ritorno netto successo ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Prendono il via domani sera alla Segafredo Arena dile finali delladie sul parquet scenderanno le due formazioni favorite fin dalla vigilia di arrivare sin qui, lae l’Olimpia, e che metteranno in scena ladelladi un anno fa. La squadra di Sergio Scariolo punta al back to back dopo la netta vittoria per 4-0 dell’anno scorso, mentre i ragazzi di Ettore Messina vogliono lavare l’onta del pesante ko di un anno fa e trovare il secondo successo stagionale dopo la Coppa Italia vinta contro Tortona. In stagione, invece, le due formazioni sono in parità, conche si è imposta ai supplementari all’andata per 102-99, mentre al ritorno netto successo ...

Advertising

Nicola89144151 : Sta per iniziare la Finale della Serie A di #Basket: #Milano - #Bologna, al meglio delle 7. Chi tiferete? VOTATE - ChriLiotta396A : RT @parallelecinico: Abbiamo realizzato un video per omaggiare la finale scudetto che inizia domani. Una sfida che rappresenta la storia de… - MatteoSoragna : RT @parallelecinico: Abbiamo realizzato un video per omaggiare la finale scudetto che inizia domani. Una sfida che rappresenta la storia de… - albertopravee : RT @parallelecinico: Abbiamo realizzato un video per omaggiare la finale scudetto che inizia domani. Una sfida che rappresenta la storia de… - Giornaleditalia : #italpresssport Basket: Serie A. Scariolo 'Finale con Milano equilibrata' -