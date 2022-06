Advertising

OA Sport

Il Parmaparte con il piede giusto nell'Champion Cup, trofeo vinto nell'ultima stagione: vittoria 11 - 1 contro il Draci Brno, sul diamante di Bonn (Germania). Domani (mercoledì) alle ore 15 ...Il Parmaaccoglie un importante e sorprendente rientro nel proprio roster, al termine di una ...prossime ore per aggregarsi alla squadra che la prossima settimana prenderà parte all'... Baseball, European Champions Cup 2022: Parma comincia con una vittoria, San Marino-Neptunus sospesa al nono inning Destini strani e diversi per Parmaclima e San Marino nella giornata d’esordio dell’European Champions Cup, della quale i ducali detengono il titolo. Questi ultimi hanno debuttato con una vittoria, ...More from Variety Netflix Meets 30% European Content Quota in Almost All Markets on Continent ... the year that the All-American Girls Professional Baseball League was formed. The women’s league, a ...